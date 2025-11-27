Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 15:25

Безопасность

Российских пенсионеров предупредили о новой схеме мошенничества с накоплениями

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Мошенники стали предлагать россиянам перевести пенсионные накопления и личные сбережения в "программу долгосрочных сбережений" и "программу государственного софинансирования пенсий". Об этом сообщили в пресс-службе УБК МВД.

"При этом злоумышленники обещают мгновенное удвоение средств, быстрые выплаты или иные выгодные условия", – отметили в ведомстве.

В МВД напомнили, что прием заявок на участие в программе государственного софинансирования пенсий завершился 31 декабря 2014 года. Участвовать в ней могли только граждане, которые подали заявление в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года, а также внесли первый взнос до 31 января 2015 года.

Там добавили, что в России все же есть программа долгосрочных сбережений, но работает она исключительно через лицензированные негосударственные пенсионные фонды. Договор заключается только на официальном сайте или во время визита в офис НПФ. В ведомстве предупредили, что ее невозможно оформить по телефону, через мессенджер или на стороннем сайте – это признак мошенничества.

Государственные органы не звонят россиянам и не просят предоставить личные данные дистанционно, отметили в МВД.

Ранее стало известно, что аферисты распространяют вредоносное программное обеспечение под видом антирадаров. Скачать их предлагается в анонимных каналах и через пиратские сайты под видом APK-файлов.

Люди думают, что загружают полезное бесплатное приложение для просмотра расположения дорожных камер, а на деле программа получает доступ к банковским приложениям и СМС, что приводит к списанию средств.

В России мошенники научились обходить блокировку звонков в мессенджерах

Читайте также


безопасность

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика