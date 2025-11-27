Российских пенсионеров предупредили о новой схеме мошенничества с накоплениями

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Мошенники стали предлагать россиянам перевести пенсионные накопления и личные сбережения в "программу долгосрочных сбережений" и "программу государственного софинансирования пенсий". Об этом сообщили в пресс-службе УБК МВД.

"При этом злоумышленники обещают мгновенное удвоение средств, быстрые выплаты или иные выгодные условия", – отметили в ведомстве.

В МВД напомнили, что прием заявок на участие в программе государственного софинансирования пенсий завершился 31 декабря 2014 года. Участвовать в ней могли только граждане, которые подали заявление в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года, а также внесли первый взнос до 31 января 2015 года.

Там добавили, что в России все же есть программа долгосрочных сбережений, но работает она исключительно через лицензированные негосударственные пенсионные фонды. Договор заключается только на официальном сайте или во время визита в офис НПФ. В ведомстве предупредили, что ее невозможно оформить по телефону, через мессенджер или на стороннем сайте – это признак мошенничества.

Государственные органы не звонят россиянам и не просят предоставить личные данные дистанционно, отметили в МВД.

Ранее стало известно, что аферисты распространяют вредоносное программное обеспечение под видом антирадаров. Скачать их предлагается в анонимных каналах и через пиратские сайты под видом APK-файлов.

Люди думают, что загружают полезное бесплатное приложение для просмотра расположения дорожных камер, а на деле программа получает доступ к банковским приложениям и СМС, что приводит к списанию средств.

