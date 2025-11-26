В России мошенники начали распространять вредоносное ПО под видом антирадаров

Фото: 123RF.com/ganusik

Мошенники стали распространять вредоносное программное обеспечение под видом антирадаров, предупредили в УБК МВД России.

По данным ведомства, в некоторых регионах уже зафиксировали случаи, когда люди скачивали якобы бесплатные сервисы для просмотра расположения дорожных камер, после чего с их счетов списывались деньги. Распространяется такое ПО в анонимных каналах и через так называемые пиратские сайты под видом APK-файлов.

"Сценарий почти всегда одинаков: человек видит рекламу "полезного приложения", скачивает APK из непроверенного источника. После установки программный модуль получает доступ к банковским приложениям или СМС, что позволяет совершать несанкционированные списания", – рассказали в УБК МВД.

