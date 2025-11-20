Форма поиска по сайту

МВД: инвестиционные аферисты завлекают жертв разговорами о будущем

Россиянам назвали фразы, выдающие мошенников в сфере инвестиций

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Аферисты, специализирующиеся в инвестиционной сфере, завлекают жертв разговорами о будущем, после чего втягивают их в мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Решил немного освежить голову, последить за графиком на бирже, заодно проверить интуицию, вверх пойдет или вниз", – приводятся фразы мошенников в телеграм-канале ведомства.

Также злоумышленники часто прибегают к манипуляции и давлению, пытаясь убедить жертву в том, что якобы каждый второй человек сейчас занимается инвестициями, уточнили в МВД.

В своих схемах они сначала завоевывают доверие, рассказывая о своих планах на будущее, путешествиях, создавая таким образом впечатление близости и искреннего интереса. Но через некоторое время разговор переходит к теме доходов и инвестиций, личной стратегии или возможности заработать вместе.

"Если видите подобные фразы – не рискуйте деньгами и не тратьте время", – рекомендовали в ведомстве.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали выдавать себя за сотрудников городской администрации для получения доступа к персональным данным. Злоумышленники звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками мэрии, и сообщают о якобы положенной выплате, вручении грамоты и иных наград.

Набиуллина заявила об успехах в борьбе с финансовыми мошенниками

