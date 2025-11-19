МВД предупредило о рассылке мошенниками документов от ФСБ и Роскомнадзора

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники стали отправлять россиянам официальные документы якобы от ФСБ и Роскомнадзора. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Ведомство обращает внимание, что в этих документах существуют грубые формальные, юридические и стилистические ошибки. В частности, наблюдаются неверно написанные наименования и указываются фальшивые реквизиты. Также аферисты допускают нарушения официального делопроизводства.

В МВД России предупредили, что для подавления бдительности человека злоумышленники используют официальные эмблемы и "шапки". Таким образом они пытаются придать легитимность и юридический статус документу, отметили в ведомстве.

Помимо этого, как рассказали правоохранители, мошенники для оказания психологического давления на человека начинают угрожать штрафами, проверками, уголовной ответственностью, а также просят людей оперативно установить программное обеспечение или передать данные.

Ведомство указало, что в якобы официальных документах аферисты не прописывают контактные данные – полное наименование должности и телефоны. В связи с этим гражданам рекомендовали сохранять фотографии данных бумаг, а после обращаться с этими материалами в полицию.

Ранее в МВД РФ предупредили, что мошенники начали выдавать себя за сотрудников городской администрации для получения доступа к персональным данным. По данным ведомства, злоумышленники звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками мэрии, и сообщают о якобы положенной выплате, вручении грамоты и иных наград.

