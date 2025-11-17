МВД рекомендовало удалить заброшенные профили для минимизации ущерба от цифрового следа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Цифровой след невозможно стереть полностью, но можно минимизировать возможный ущерб от него, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Например, поводом для шантажа могут стать публикации на старых форумах, маркетплейсах, в соцсетях, а также рассылки, архивы и все то, что было якобы удалено еще 10 лет назад.



Для того чтобы нивелировать возможный ущерб, стоит сначала поискать информацию о себе, введя в поисковик имя, электронную почту, ники. Также можно использовать сервисы Namechk или Web Cleaner.

"Удалите ненужные и заброшенные профили (в том числе через JustDeleteMe). Отзовите доступы у старых приложений", – посоветовали в полиции.

Кроме того, если во время поиска удалось найти ложную или компрометирующую информацию, то можно воспользоваться правом на забвение. Для этого стоит подать заявку в "Яндекс", Google, Bing и Mail.ru, чтобы ссылки были убраны из поиска.

Также можно найти владельца сайта через who.is, чтобы попросить его удалить данные. Скрыть старые снимки страниц с конфиденциальной информацией можно и при помощи обращения в archive.org.

В МВД посоветовали включить мониторинг утечек, настроить приватность в соцсетях, а также удалить письма по ключевым словам "пароль", "паспорт" и "код". Не стоит хранить персональные данные на электронном ящике.

Кроме того, стоит регулярно чистить историю поиска, куки и кеш браузера, а на смартфоне отключить рекламный ID.

Ранее эксперты советовали в случае потери или кражи телефона немедленно заблокировать сим-карту. В современных смартфонах хранится вся жизнь человека: пароли, переписки, доступ к социальным сетям и банковским приложениям, фотографии. Поэтому при потере или краже действовать необходимо быстро и последовательно.

