Эксперт Силаев: при потере или краже телефона нужно заблокировать сим-карту

Фото: 123RF.com/rilueda

В случае потери или кражи телефона необходимо немедленно заблокировать сим-карту. Об этом в беседе с RT рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

Он напомнил, что в современных смартфонах хранится вся жизнь человека: пароли, переписки, доступ к социальным сетям и банковским приложениям, фотографии. Поэтому при потере или краже действовать необходимо быстро и последовательно.

Киберэксперт объяснил, что сим-карту необходимо заблокировать в первую очередь, так как без нее злоумышленники не смогут получить СМС-коды для двухфакторной аутентификации, которые приходят для получения доступа к банковским приложениям, электронной почте, соцсетям. Блокируется сим-карта через звонок оператору связи, в ходе которого нужно назвать свои данные. Найти номер службы поддержки обычно можно на сайте мобильного оператора.

Параллельно с этим нужно заблокировать смартфон удаленно и стереть с него все данные. Сделать это можно через компьютер или другое устройство.

"Для этого используются встроенные сервисы: "Найти iPhone" для пользователей Apple или Find My Device для владельцев Android", – сказал Силаев.

Он объяснил, что данные сервисы не только блокируют устройство с помощью пароля, но и отображают на экране телефона сообщение для того, кто его нашел. Если телефон невозможно вернуть, то такой сервис позволяет дистанционно стереть с него абсолютно все данные. Эксперт отметил, что это крайняя мера, так как после удаления данных смартфон больше нельзя будет отследить.

Следующим шагом Силаев посоветовал обновить все пароли. В первую очередь нужно поменять пароль от электронной почты, так как через нее обычно можно получить доступ к другим приложениям. Далее нужно заняться банковскими приложениями и мессенджерами. Следом идут соцсети и остальные аккаунты. Киберэксперт подчеркнул, что пароли должны быть уникальными для каждого сервиса. Это поможет, если злоумышленники успели получить данные до блокировки устройства.

Также нужно позвонить в банк, если к телефону были привязаны банковские карты. Специалисты организации помогут временно заблокировать или перевыпустить карты, чтобы избежать несанкционированных транзакций.

Также эксперт порекомендовал рассказать о произошедшем знакомым, так как мошенники могут использовать смартфон и номер телефона для рассылки СМС с просьбами одолжить денег.

Силаев призвал создавать резервные копии данных, активировать двухфакторную идентификацию, держать во включенном состоянии сервисы для удаленной блокировки, а также защищать телефон надежным паролем. Эти действия помогут быстро восстановить данные и минимизировать риски при потере смартфона.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что заряжать гаджеты в общественных местах может быть опасно. Все дело в USB-порте, к которому подключается кабель. Киберпреступники могут замаскировать под него специальное устройство, с помощью которого можно украсть персональные данные или установить вредоносные программы.

