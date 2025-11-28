Форма поиска по сайту

28 ноября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": мошенники под видом "Школы ремонта" похитили у пенсионерки квартиру

Пенсионерка стала жертвой мошенников, действовавших под видом представителей телевизионной программы "Школа ремонта". Женщину убедили временно покинуть квартиру для проведения масштабного ремонта.

Для убедительности злоумышленники перечислили деньги за жилье на так называемый "безопасный счет". Тем временем квартиру приобрел за 12,5 миллиона рублей мужчина, который целый год занимался ее капитальным ремонтом, вложив в обновление еще около 7 миллионов рублей. Подробнее – в программе "Московский патруль".

