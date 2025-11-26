Суд отправил под домашний арест постоялицу подмосковного рехаба, где издевались над детьми

Суд отправил под домашний арест одну из постоялиц подмосковного рехаба, где издевались над детьми. По версии следствия, она принимала непосредственное участие в избиениях. Также арестованы несколько сотрудников нелегального центра. В основном в учреждении лечили зависимость от гаджетов, рассказала мама одной из пациенток.

Всех постояльцев уже передали родителям. Взрослые были уверены, что их дети получают помощь психологов. О пытках и истязаниях стало известно, когда один из подростков оказался в критическом состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.