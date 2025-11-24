Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 17:55

Происшествия

Новорожденного обнаружили в туалете общежития колледжа в Забайкальском крае

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Новорожденного ребенка нашли в туалете общежития забайкальского колледжа в поселке городского типа Агинское. Об этом сообщила прокуратура региона.

Несколько телеграм-каналов опубликовали кадры, на которых видно лежащий на полу рядом с унитазом сверток и слышно звук, напоминающий детский плач. Авторы записи не исключили, что найденный малыш – это ребенок одной из студенток колледжа.

Прокуратура указала, что специалисты надзорного ведомства организуют проверку ЧП по поступившей из дежурных служб информации и публикациям в социальных сетях. В ходе мероприятий сотрудники прокуратуры установят обстоятельства произошедшего и оценят работу органов системы профилактики и организаций, осуществляющих дородовое и послеродовое сопровождение.

В ведомстве отметили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Специалисты примут действия, направленные на привлечение виновных к ответственности. Также прокуратура держит на контроле проведение и результаты процессуальной проверки.

Ранее в Турции охрана аэропорта задержала россиянку Екатерину Бурнашкину, бросившую своего новорожденного ребенка в туалете. Женщина, обнаружившая малыша, сразу вызвала скорую помощь и обратилась в правоохранительные органы. Россиянка рассказала, что не знала о беременности, а бросить ребенка предложила ей ее мать.

Спустя время россиянку освободили из-под ареста. Приговор местного суда к 15 годам лишения свободы был отменен решением Апелляционного суда. Однако по приезде в родную страну на девушку было возбуждено уголовное дело.

Читайте также


происшествия

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика