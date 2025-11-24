Новорожденного обнаружили в туалете общежития колледжа в Забайкальском крае

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Новорожденного ребенка нашли в туалете общежития забайкальского колледжа в поселке городского типа Агинское. Об этом сообщила прокуратура региона.

Несколько телеграм-каналов опубликовали кадры, на которых видно лежащий на полу рядом с унитазом сверток и слышно звук, напоминающий детский плач. Авторы записи не исключили, что найденный малыш – это ребенок одной из студенток колледжа.

Прокуратура указала, что специалисты надзорного ведомства организуют проверку ЧП по поступившей из дежурных служб информации и публикациям в социальных сетях. В ходе мероприятий сотрудники прокуратуры установят обстоятельства произошедшего и оценят работу органов системы профилактики и организаций, осуществляющих дородовое и послеродовое сопровождение.

В ведомстве отметили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Специалисты примут действия, направленные на привлечение виновных к ответственности. Также прокуратура держит на контроле проведение и результаты процессуальной проверки.

Ранее в Турции охрана аэропорта задержала россиянку Екатерину Бурнашкину, бросившую своего новорожденного ребенка в туалете. Женщина, обнаружившая малыша, сразу вызвала скорую помощь и обратилась в правоохранительные органы. Россиянка рассказала, что не знала о беременности, а бросить ребенка предложила ей ее мать.

Спустя время россиянку освободили из-под ареста. Приговор местного суда к 15 годам лишения свободы был отменен решением Апелляционного суда. Однако по приезде в родную страну на девушку было возбуждено уголовное дело.