Суд отклонил иск оставившей дочь в аэропорту Антальи россиянки о передаче ей ребенка

Фото: depositphotos/YGphoto

Суд отклонил иск россиянки Екатерины Бурнашкиной, которая оставила новорожденную дочь в аэропорту Антальи, о передаче ребенка ей. Об этом ТАСС сообщила представитель женщины Виктория Елисеева.

Уточняется, что иск был направлен к органам опеки. По словам Елисеевой, Бурнашкина просила признать незаконным решение, в соответствии с которым ей было отказано в установлении временной опеки над ребенком.

Бурнашкина была задержана в аэропорту Антальи в октябре прошлого года. Она родила дочь в туалете воздушной гавани и оставила ее там. Затем женщина пыталась улететь в Россию. Спустя время сотрудники аэропорта нашли младенца.

Россиянка утверждала, что якобы не знала о своей беременности и бросила ребенка по рекомендации своей матери.

В результате в Турции против нее было возбуждено дело. Ее приговорили к 15 годам тюрьмы, но в июле решение суда было отменено, а Бурнашкину депортировали в Россию.

Через некоторое время в РФ в отношении Бурнашкиной было возбуждено дело о покушении на убийство ребенка. В результате суд Подмосковья лишил ее родительских прав. Сторона защиты подала апелляцию.

Сейчас девочка живет в приемной семье. Бурнашкина заявляла, что хочет забрать дочь и вырастить ее самостоятельно.

