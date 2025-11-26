Детей из нелегального реабилитационного центра в Подмосковье передали родителям, сообщили местные власти. Данное учреждение обнаружили в Истре.

По версии Следственного комитета, организовавший рехаб мужчина незаконно удерживал там людей, страдающих от разного рода зависимостей, в том числе там были более 20 подростков. Их родители были уверены, что дети получают помощь психологов.

