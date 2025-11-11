Лишившейся кистей рук постоялице соцдома Москвы обеспечат абилитацию

Фото: телеграм-канал Baza

Лишившейся кистей рук постоялице социального дома "Обручевский" в Москве обеспечат абилитацию. Об этом сообщила замруководителя департамента труда и соцзащиты населения города Оксана Шалыгина в своем телеграм-канале.

По ее словам, программа будет разработана после выписки пострадавшей. Кроме того, Шалыгина, резко осудив инцидент, сделала акцент на том, что виновные в случившемся понесут заслуженное наказание.

"Огромный пласт совместной работы многих людей и организаций перечеркивается одним или несколькими людьми, которые вместо того, чтобы признаться себе в необходимости смены занятости, направляют внутренние обиды и проблемы на тех, кто сам ищет защиты", – написала она.

Шалыгина обратила внимание на важность предотвращения подобных ситуаций в будущем, заверив, что ее ведомство усилит меры по обеспечению заботы и ухода за всеми жителями, учитывая данное происшествие.

О том, что 20-летней постоялице "Обручевского" ампутировали кисти рук, изначально сообщили СМИ. Уточнялось, что девушка страдала от эпилепсии и аутоагрессии, из-за чего неоднократно пыталась причинить себе вред.

Во время одного из приступов сотрудники соцдома связали пострадавшую шерстяными колготками и оставили ее в таком положении на длительное время. Вследствие у нее началась гангрена, которая и привела к необходимости ампутации кистей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя столичного главка Дмитрия Беляева подготовить доклад о ходе расследования. К делу также подключился департамент труда и соцзащиты населения Москвы.