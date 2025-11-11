Уголовное дело возбуждено после ампутации рук постоялице соццентра в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" возбудили после ампутации рук постоялицы социального центра в Москве, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В ведомстве подчеркнули, что председатель СК Александр Бастрыкин потребовал от руководителя столичного главка Дмитрия Беляева доложить о ходе расследования. В центральном аппарате комитета поставили на контроль исполнение поручения.

Ранее в телеграм-каналах распространились сведения о том, что 20-летней постоялице соццентра "Обручевский" ампутировали кисти рук. По предварительным данным, у девушки были диагностированы эпилепсия и аутоагрессия, из-за чего она неоднократно пыталась причинять себе вред.

Врачи применяли в отношении девушки медицинские методы фиксации, но в соцдоме ее якобы решили связать шерстяными колготками. Постоялица пролежала в таком положении долгое время, из-за чего у нее началась гангрена, а кисти пришлось ампутировать.

В департаменте труда и соцзащиты населения Москвы заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами, а также назвали недопустимыми "халатные действия" сотрудников, которые привели к тяжким последствиям для здоровья девушки.

