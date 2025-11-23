Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября, 13:30

Происшествия

Новости мира: более 1 тысячи домов разрушены из-за наводнения во Вьетнаме

Новости мира: более 1 тысячи домов разрушены из-за наводнения во Вьетнаме

Собянин: система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

ДТП с семью машинами произошло на мосту в Остафьево

Движение восстановлено на 19-м км МКАД после массового ДТП

Дерби "Спартака" и ЦСКА завершилось дракой

Новости регионов: в Новосибирске спасли мальчика, который провалился под лед

Число пострадавших от наводнений во Вьетнаме достигло 55 человек

Новости мира: стычки полиции и участников антимигрантских акций прошли в Йоханнесбурге

Собянин: еще один БПЛА сбит на подлете к Москве

ДТП с участием большегруза произошло на 43-м километре МКАД

Вьетнам продолжает бороться с последствиями масштабного наводнения. Разрушены и повреждены более тысячи домов, затоплены десятки тысяч сооружений. По последним данным, жертвами стихии стали не менее 90 человек. Власти оценивают ущерб в сотни миллионов долларов. Уничтожены рисовые поля и фруктовые плантации. Нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение. Чтобы спасти людей, специалисты используют все возможные способы.

В Эквадоре на полном ходу перевернулся автобус. В результате аварии 10 человек погибли и еще 20 получили ранения разной степени тяжести. ДТП произошло в центральной части страны в провинции Манаби. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПза рубежомвидеоСтанислав КуликЮлия Неклесова

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика