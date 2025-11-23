Новости мира: более 1 тысячи домов разрушены из-за наводнения во Вьетнаме

Вьетнам продолжает бороться с последствиями масштабного наводнения. Разрушены и повреждены более тысячи домов, затоплены десятки тысяч сооружений. По последним данным, жертвами стихии стали не менее 90 человек. Власти оценивают ущерб в сотни миллионов долларов. Уничтожены рисовые поля и фруктовые плантации. Нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение. Чтобы спасти людей, специалисты используют все возможные способы.

В Эквадоре на полном ходу перевернулся автобус. В результате аварии 10 человек погибли и еще 20 получили ранения разной степени тяжести. ДТП произошло в центральной части страны в провинции Манаби. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

