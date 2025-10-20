Десять афтершоков зафиксированы на Камчатке за сутки

Фото: depositphotos/vchalup2

Десять афтершоков было зафиксировано у берегов Камчатки в воскресенье, 19 октября. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по краю.

Магнитуда афтершоков составила до 5. При этом в населенных пунктах региона они не ощущались.

Также в МЧС предупредили, что в данный момент на Камчатке фиксируется активность на пяти вулканах.

Ранее, 18 октября, в 226 километрах от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,1. Его эпицентр был на глубине в 39,8 километра.

Кроме того, 14 октября у берегов полуострова было зафиксировано одиннадцать афтершоков. Их магнитуда составила от 3,6 до 5,5. В некоторых населенных пунктах региона ощущался один подземный толчок.