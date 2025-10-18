Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Камчатке

Фото: 123RF/destinacigdem

На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

По данным службы, землетрясение случилось в 226 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его эпицентр был на глубине в 39,8 километра.

Ранее, 9 октября, на Камчатке произошли два землетрясения. Очаг первого толчка магнитудой 5,8 залегал на глубине 32 километра. Эпицентр находился в 156 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского.

Второе землетрясение произошло на 224 километра юго-восточнее этого города. Его эпицентр находился на глубине 15 километров, а мощность составила 5,5.

13 октября у берегов Камчатки было зафиксировано одиннадцать афтершоков. Магнитуда афтершоков составила от 3,6 до 5,5. В некоторых населенных пунктах региона ощущался один подземный толчок.