Подросток за рулем авто погиб в ДТП на железнодорожном переезде в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Ростовской области"

Подросток 2009 года рождения, управляющий автомобилем, погиб в аварии на железнодорожном переезде в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

Авария произошла в воскресенье, 16 ноября, в 15:15 по московскому времени на 351-м километре автодороги Р-260 "Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск". По предварительной информации, подросток за рулем Haval F7 выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора.

В результате несовершеннолетний не справился с управлением и наехал на автоматическое барьерное ограждение, машина съехала с дороги и опрокинулась. Кроме того, произошло возгорание автомобиля. Водитель погиб на месте происшествия.

В ведомстве добавили, что на месте работают сотрудники ГАИ. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в районе Ленинградского шоссе на внешней стороне 76-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) произошла авария. На место ДТП выехали оперативные службы, обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняется. Из-за столкновения движение транспорта было затруднено на 2,5 километра.

