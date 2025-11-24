Пользователи Сети раскритиковали Сергея Безрукова за оскорбление узбекского народа

В Сети разгорелся скандал из-за фрагмента пресс-конференции актера Сергея Безрукова: на кадрах он рассказал о посещении Узбекистана и в шутливой форме попытался воспроизвести акцент местного жителя. Подробности читайте в материале Москвы 24.

Унижение или шутка?

Фото: legion-media.com/Tarakanov Vadim

В Сети завирусилась история с актером Сергеем Безруковым, которая произошла два месяца назад. Народный артист России рассказал во время пресс-конференции о своем опыте посещения Узбекистана.

По его словам, после одного из выступлений в Ташкенте четыре года назад он захотел посетить могилу дочери поэта Сергея Есенина Татьяны. Желание появилось у актера ночью, поэтому ему потребовалась помощь организаторов его выступления и директора кладбища. Безруков уточнил, что последний плохо говорил по-русски, но узнал артиста по роли Саши Белого в сериале "Бригада". Сергей в шутливой форме попытался изобразить узбекский акцент перед журналистами, чтобы передать манеру речи директора.

Однако рассказ актера возмутил жителей страны. В комментариях к ролику позже появились обвинения в адрес Безрукова в неуважении к узбекскому народу. Его выступление пользователи назвали позором, отметив, что имитация акцента больше "похожа на насмешку", писали СМИ.

По данным портала podrobno.uz, массовое обсуждение момента с конференции началось после публикации ректора университета журналистики Узбекистана Шерзодхона Кудратходжи. Руководитель резко прокомментировал конференцию с участием Безрукова, отметив, что тот "уехал из Узбекистана с позором".

Кудратходжа отдельно раскритиковал решение актера посетить кладбище именно ночью, отметив, что по восточным традициям так не делают. Также ректор указал на желание Сергея принести на кладбище цветы, подаренные ему зрителями после спектакля.

"Вы привезли халявные цветы, подаренные вам людьми от чистого сердца. А купить за гонорарные бабки слабо было? И вместо того чтобы уважить этот жест, вы использовали их как бесплатный реквизит для новой внутренней сцены о своем "духовном порыве", – написал 22 ноября в социальной сети ректор.

Кудратходжа обвинил Безрукова в том, что он поставил себя выше местных жителей, и заявил, что в российской культуре якобы часто высмеивают соседей.





Шерзодхон Кудратходжи ректор университета журналистики Узбекистана Иностранная культура – для презрительных шуток. И вот вы стоите в этой стране, невольно повторяя одно и то же: злитесь, удивляетесь, пытаетесь представить себя "высшим", каким-то "белым человеком", в то время как остальные – якобы второсортные аборигены или индейцы.

В комментариях часть подписчиков ректора поддержала резкие высказывания в адрес Сергея Безрукова, отметив, что разочаровались в нем. Однако нашлись и те, кто отметил, что рассказ актера о посещении Узбекистана – всего лишь шутка.

"Человек с юмором решил рассказать о добродушии нашего народа, а вы на него кидаетесь…", "он не оскорбил никого, не обозвал, он описывает ситуацию позитивно и очень эмоционально, что как актеру присуще ему", – отметили пользователи.

Экс-советник министра экологии Узбекистана Расул Кушербаев в своем блоге заявил, что тон подачи актера некоторые могли воспринять как высмеивание акцента. Но при этом он отметил, что сам Безруков в интервью несколько раз указал на гостеприимство и доброжелательность узбекистанцев, что делает его рассказ неоднозначным и далеким от прямого оскорбления.

"Это провокация"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/s_bezrukov

Актер в своих социальных сетях прокомментировал начавшийся скандал. Он заявил, что не хотел никого задеть. По его словам, он рассказал историю с теплом и уважением к народу Узбекистана, а использование акцента было элементом юмора, а не намерением унизить кого‑то.

Безруков отметил, что сначала не собирался отвечать на выпады, но решил сделать это, увидев большое количество негатива, связанное с неправильной трактовкой его слов.





Сергей Безруков актер, народный артист России Это, конечно же, провокация. Я понимаю, на что она направлена. Чтобы вбить клин, чтобы посеять межнациональную рознь.

Артист добавил, что рассказанная им на пресс‑конференции история уже неоднократно звучала ранее и всегда воспринималась с юмором и добротой. Он также подчеркнул свое уважение к узбекским традициям и отметил, что знает, как его любят и ждут в Узбекистане, и отвечает тем же.

К слову, в июле Безруков в беседе с ТАСС рассказал о желании установить памятник поэту Сергею Есенину в столице Узбекистана, Ташкенте. По словам артиста, он уже нашел для этого меценатов, а вот конкретное место пока не определено. Безруков отметил, что хотел бы, чтобы память о поэте оставалась в бывших республиках СССР.

При этом в начале апреля артист попал в еще один скандал. Безруков разместил в соцсетях фото с большой щукой и рассказал об удачной рыбалке на Дону в Ростовской области. Однако позже выяснилось, что в регионе с 1 апреля действовал нерестовый запрет, а щуку нельзя было ловить с 15 января по 15 апреля. Об этом знали местные жители и указали актеру на нарушение закона, обрушившись на него с критикой. Позже Сергей ответил в своих соцсетях, что он побывал на рыбалке до наступления запрета на вылов рыбы в регионе, просто снимки опубликовал позднее.