Продюсер Мао: фильм "Кремлевский волшебник" позитивен по отношению к России

В Сети появился первый трейлер фильма "Кремлевский волшебник", в котором роль Владимира Путина исполнил британский актер Джуд Лоу. Что известно об экранизации романа Джулиано да Эмполи, расскажет Москва 24.
"История полувымышленная"
Фото: кадр из фильма "Кремлевский волшебник"; режиссер – Оливье Ассайас; производство – киностудия Gaumont
Французская киностудия Gaumont опубликовала в официальном Youtube-канале первый трейлер фильма "Кремлевский волшебник". В 2-минутном ролике предстали главные герои ленты: телепродюсер и политтехнолог Вадим Баранов в исполнении Пола Дано, Алисия Викандер сыграла его возлюбленную Ксению, а Джуд Лоу – Владимира Путина.
Режиссером картины стал француз Оливье Ассайас, а в основу политического триллера лег одноименный роман швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи, вышедший в 2022-м. Действие происходит в России начала 1990-х после распада СССР. Главным героем является Баранов, который неожиданно становится политтехнологом сотрудника КГБ Владимира Путина и формирует имидж будущего президента. По данным СМИ, это вымышленный персонаж, но его частичным прототипом стал бывший помощник Путина Владислав Сурков.
Премьера "Кремлевского волшебника" состоялась 31 августа в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля. При этом картина получила смешанную реакцию от критиков. Все единодушны лишь в том, что игра Лоу и Дано точно заслуживает внимания. Тем не менее у первых зрителей возникли вопросы к работе сценариста и режиссера: некоторые отметили "хаотичность" фильма, отсутствие драматического стержня, эмоциональной глубины, схематичность персонажей и даже бессмысленность повествования.
Например, автор Variety Оуэн Гляйберман раскритиковал фильм в целом.
"Пол Дано и Джуд Лоу играют блестяще, но это, в сущности, богато поставленный телефильм", – отметил критик.
Однако американский кинопродюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао в интервью ТАСС заявил, что лента отражает Россию в позитивном ключе. Продюсер также отметил, что "история полувымышленная".
Продюсер также отметил "потрясающий актерский состав", в частности, он высоко оценил работу Джуда Лоу.
"Действительно удалось вжиться в образ – он изобразил Владимира Путина со всеми его манерами. Джуд явно изучал роль, и я был очень впечатлен уровнем его самоотдачи персонажу, он действительно многое вложил в него", – заявил Мао.
Еще в сентябре журналисты сообщали, что Минкультуры РФ не получило заявок на выдачу прокатного удостоверения на политический триллер. При этом позже РИА Новости выяснили, что к премьере фильма готовятся сразу несколько российских кинотеатров.
Мировая премьера "Кремлевского волшебника" запланирована на 21 января 2026 года.
"Почему бы не обсудить это со школьниками?"
Фото: кадр из фильма "Кремлевский волшебник"; режиссер – Оливье Ассайас; производство – киностудия Gaumont
В начале сентября Владимир Путин отметил, что не смотрел "Кремлевского волшебника".
"Нет, я не видел этого фильма. Даже в первый раз об этом слышу. Я не могу ничего прокомментировать, потому что не знаю", – сказал президент.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что тоже пока не видел картину, однако отмечал, что в Кремле с пониманием относятся к выходу фильма.
"Относиться надо нормально, с пониманием. Путин – один из самых опытных, самых успешных мировых лидеров на земном шаре", – говорил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента отмечал, что создатели ленты не обращались в Кремль за консультацией.
В свою очередь, депутат Госдумы Михаил Берулава в разговоре с изданием "Абзац"предполагал, что фильм "Кремлевский волшебник" можно будет показать в школах, но в случае отсутствия в нем искажений истории.
"Если это добросовестно сделанная картина, где показывают преданность нашего президента россиянам и своей стране, его интеллект, почему бы не показать и не обсудить это со школьниками?" – выражал мнение Берулава.
Он также добавил, что с помощью хорошего художественного кино педагоги смогут воспитать в детях интерес к истории страны.
Режиссер Оливье Ассайас говорил изданию Variety, что съемки велись в Латвии, потому что там "производственные затраты оказались ниже, чем в большинстве стран".
В свою очередь, сам Джуд Лоу ранее заявлял журналистам, что работа над ролью для него сравнима с восхождением на Эверест.
"Я будто стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: "О, Боже, что я сказал?" Именно так я часто себя чувствую, когда говорю, что соглашаюсь. Я думал: "О, Боже, как я это сделаю?" Но в любом случае, это уже мне решать", – признавался Лоу.
Актер добавлял, что, несмотря на трудности, ему нравится работать над сложными ролями, которые требуют от него выхода за пределы привычного.