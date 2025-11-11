Продюсер Мао: фильм "Кремлевский волшебник" позитивен по отношению к России

В Сети появился первый трейлер фильма "Кремлевский волшебник", в котором роль Владимира Путина исполнил британский актер Джуд Лоу. Что известно об экранизации романа Джулиано да Эмполи, расскажет Москва 24.

"История полувымышленная"

Фото: кадр из фильма "Кремлевский волшебник"; режиссер – Оливье Ассайас; производство – киностудия Gaumont

Французская киностудия Gaumont опубликовала в официальном Youtube-канале первый трейлер фильма "Кремлевский волшебник". В 2-минутном ролике предстали главные герои ленты: телепродюсер и политтехнолог Вадим Баранов в исполнении Пола Дано, Алисия Викандер сыграла его возлюбленную Ксению, а Джуд Лоу – Владимира Путина.

Режиссером картины стал француз Оливье Ассайас, а в основу политического триллера лег одноименный роман швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи, вышедший в 2022-м. Действие происходит в России начала 1990-х после распада СССР. Главным героем является Баранов, который неожиданно становится политтехнологом сотрудника КГБ Владимира Путина и формирует имидж будущего президента. По данным СМИ, это вымышленный персонаж, но его частичным прототипом стал бывший помощник Путина Владислав Сурков.

Премьера "Кремлевского волшебника" состоялась 31 августа в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля. При этом картина получила смешанную реакцию от критиков. Все единодушны лишь в том, что игра Лоу и Дано точно заслуживает внимания. Тем не менее у первых зрителей возникли вопросы к работе сценариста и режиссера: некоторые отметили "хаотичность" фильма, отсутствие драматического стержня, эмоциональной глубины, схематичность персонажей и даже бессмысленность повествования.

Например, автор Variety Оуэн Гляйберман раскритиковал фильм в целом.

"Пол Дано и Джуд Лоу играют блестяще, но это, в сущности, богато поставленный телефильм", – отметил критик.

Однако американский кинопродюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао в интервью ТАСС заявил, что лента отражает Россию в позитивном ключе. Продюсер также отметил, что "история полувымышленная".





Стивен Мао американский кинопродюсер Это независимый фильм, и в нем есть некоторые аспекты, которые обыгрывают стереотипы о России. Это сделано без негатива – скорее, это часть авторского видения режиссера. Фильм определенно стоит посмотреть. По большей части, картина, на мой взгляд, позитивна по отношению к России.

Продюсер также отметил "потрясающий актерский состав", в частности, он высоко оценил работу Джуда Лоу.

"Действительно удалось вжиться в образ – он изобразил Владимира Путина со всеми его манерами. Джуд явно изучал роль, и я был очень впечатлен уровнем его самоотдачи персонажу, он действительно многое вложил в него", – заявил Мао.

Еще в сентябре журналисты сообщали, что Минкультуры РФ не получило заявок на выдачу прокатного удостоверения на политический триллер. При этом позже РИА Новости выяснили, что к премьере фильма готовятся сразу несколько российских кинотеатров.

Мировая премьера "Кремлевского волшебника" запланирована на 21 января 2026 года.

"Почему бы не обсудить это со школьниками?"

В начале сентября Владимир Путин отметил, что не смотрел "Кремлевского волшебника".

"Нет, я не видел этого фильма. Даже в первый раз об этом слышу. Я не могу ничего прокомментировать, потому что не знаю", – сказал президент.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что тоже пока не видел картину, однако отмечал, что в Кремле с пониманием относятся к выходу фильма.

"Относиться надо нормально, с пониманием. Путин – один из самых опытных, самых успешных мировых лидеров на земном шаре", – говорил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента отмечал, что создатели ленты не обращались в Кремль за консультацией.

В свою очередь, депутат Госдумы Михаил Берулава в разговоре с изданием "Абзац"предполагал, что фильм "Кремлевский волшебник" можно будет показать в школах, но в случае отсутствия в нем искажений истории.

"Если это добросовестно сделанная картина, где показывают преданность нашего президента россиянам и своей стране, его интеллект, почему бы не показать и не обсудить это со школьниками?" – выражал мнение Берулава.

Он также добавил, что с помощью хорошего художественного кино педагоги смогут воспитать в детях интерес к истории страны.

Режиссер Оливье Ассайас говорил изданию Variety, что съемки велись в Латвии, потому что там "производственные затраты оказались ниже, чем в большинстве стран".

В свою очередь, сам Джуд Лоу ранее заявлял журналистам, что работа над ролью для него сравнима с восхождением на Эверест.

"Я будто стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: "О, Боже, что я сказал?" Именно так я часто себя чувствую, когда говорю, что соглашаюсь. Я думал: "О, Боже, как я это сделаю?" Но в любом случае, это уже мне решать", – признавался Лоу.

Актер добавлял, что, несмотря на трудности, ему нравится работать над сложными ролями, которые требуют от него выхода за пределы привычного.