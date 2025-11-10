Ума Турман удивила поклонников неожиданным анонсом "Убить Билла"

Исполнительница главной роли в фильмах "Убить Билла" Ума Турман удивила фанатов анонсом перезапуска картины. Пост об этом появился в блоге звезды. Что известно о повторном выходе фильмов в кинотеатрах, читайте в материале Москвы 24.

"Кровь и кишки на большом экране"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/umathurman

Ума Турман, исполнившая главную роль в фильмах Квентина Тарантино "Убить Билла. Фильм 1" и "Убить Билла. Фильм 2", 6 ноября удивила фанатов необычным постом. Актриса опубликовала в блоге постер с лицом ее героини Беатрикс Киддо (Невесты). На экране также появился текст: "Убить Билла. Кровавое дело целиком" и еще одна подпись: "Трейлер и постер завтра". Публикацию актриса сопроводила эмодзи с изображением сердца.

Фанаты были удивлены постом и в комментариях начали гадать, появится ли третья часть или на экраны выйдет мультфильм по мотивам картины.

На следующий день после поста Турман вышел официальный трейлер "Убить Билла: Кровавое дело целиком" с описанием фильма как "несокращенного", "без рейтинга" и "с совершенно новыми, ранее не публиковавшимися кадрами".

Расширенная версия, объединившая в себе обе части, выйдет на экраны кинотеатров в США 5 декабря. Выпуском картины займется компания Lionsgate, сообщило издание Variety.

"Я написал сценарий и снял "Убить Билла" как один фильм, и я так рад дать фанатам возможность увидеть его в таком формате. Лучший способ посмотреть фильм – это кинотеатр с великолепной 70-миллиметровой или 35-миллиметровой пленкой. Кровь и кишки на большом экране во всей красе!" – сказал Тарантино.

По данным The Wrap, в фильме покажут ранее не вошедшую в финальный монтаж анимационную сцену продолжительностью более семи минут, но пока не сообщается, кто именно в ней появится.

При этом еще июле 2021 года в выпуске The Joe Rogan Experience режиссер делился подробностями по поводу возможных съемок третьей части "Убить Билла". По словам Тарантино, он хотел бы пригласить на главную роль в новую версию дочь Умы Турман, Майю Хоук. Предполагалось, что актрисы сыграют мать и дочь в продолжении картины.

"Думаю, это будет история об этих персонажах через 20 лет. Невеста и ее дочь Би-Би спокойно живут все эти годы, но затем мир внезапно начинает рушиться. <...> Невеста и Би-Би оказываются в бегах", – говорил Тарантино.

Актриса Майя Хоук уже появлялась в фильме Тарантино "Однажды в Голливуде", она сыграла роль девушки-хиппи. В подкасте Эми Полер Good Hang актриса поделилась, что мать дала ей странный совет перед стартом съемок: не снимать обувь. Ироничное предупреждение оказалось связано с тем, что режиссер любит снимать женские ступни.

Жестокий фильм

Фото: кадр из фильма "Убить Билла. Фильм 1"; режиссер – Квентин Тарантино; производство – киностудия Miramax Films

Идея "Убить Билла" возникла у Тарантино еще в период работы над фильмом "Криминальное чтиво". Постановщик рассказал о своем замысле актрисе Уме Турман, с которой работал ранее. По данным некоторых СМИ, именно она предложила сделать главную героиню невестой с мечами в руках.

Над сценарием режиссер работал почти 6 лет и его первоначальный вариант получился огромным – около 220 страниц. Из-за большого формата продюсеры настояли на разделении проекта на две части, хотя сам Тарантино по‑прежнему рассматривает картину как единое целое.

"Фильм получился настолько жестоким, что зрители либо уйдут в середине, либо их стошнит прямо в кресле", – сказала исполнительница одной из ролей Люси Лью во время премьеры.

Одной из особенностей съемок стали реалистичные сцены боев на мечах, некоторые длились по несколько минут. Также известно, что при создании киноленты режиссер намеренно отказался от компьютерной графики, поэтому реквизиторы использовали приемы из боевиков 1970‑х годов.

Дилогия "Убить Билла" (2003–2004) получила положительные отзывы критиков, несколько наград, в том числе премию "Сатурн" как лучший боевик. Фильмы собрали в мировом прокате 333 миллиона долларов.