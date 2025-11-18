Сергей Безруков занял первое место в рейтинге лучших актеров России

Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о лучших российских актерах. Первое место в рейтинге занял Сергей Безруков, набравший 15% голосов. Его популярность остается стабильно высокой с 2022 года, когда показатели варьировались от 9 до 11%.

Вторую позицию занял Сергей Бурунов, демонстрирующий постоянный рост интереса со стороны зрителей. Третье место рейтинга разделили Юра Борисов и Александр Петров.

Среди актрис лидерство разделили Анна Пересильд, Мария Аронова и Светлана Ходченкова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.