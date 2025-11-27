Наводнение в Таиланде стало самым масштабным за последние 300 лет

В Таиланде произошло масштабное наводнение, которое стало сильнейшим за последние 300 лет. Стихия унесла жизни 13 человек, а число пострадавших превысило два миллиона.

Девять южных провинций королевства оказались затоплены паводковыми водами высотой до двух метров. Армия развернула масштабную спасательную операцию, задействовав флотилии судов для эвакуации людей из затопленных городов.

