Неизвестный выстрелил в ребенка в Туапсе

Фото: depositphotos/Ivankmit

Неизвестный выстрелил из пневматического оружия в 9-летнего ребенка во дворе дома в Туапсе. В результате он был госпитализирован, сообщается в телеграм-канале главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю.

"В дежурную часть ОМВД России по Туапсинскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что во дворе дома по улице Шаумяна города Туапсе неизвестный выстрелил в ее девятилетнего сына из пневматического оружия", – отметило ведомство.

По данным министерства, мальчик получил травмы. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника.

Ранее мужчина расстрелял автобус из пневматики в подмосковном Наро-Фоминске. Инцидент произошел на автостанции, расположенной на улице Курзенкова.

По предварительной информации, неизвестный мужчина вступил в конфликт с водителем автобуса и затем несколько раз выстрелил в стекло пассажирского транспорта. В итоге никто не пострадал.

