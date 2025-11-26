Российские яхтсмены спасли около 40 человек во время наводнения во Вьетнаме

Российские яхтсмены спасли около 40 человек, пострадавших во время самого мощного наводнения за последние 30 лет во Вьетнаме. Они отдыхали в Нячанге и начали эвакуировать местных жителей на катамаранах, когда западная часть города ушла под воду до уровня крыш.

Вскоре к спасательной операции подключились другие российские туристы, организовавшие сбор гуманитарной помощи, закупку продуктов и очистку пляжей. Некоторые россияне также стали донорами крови для госпитализированных вьетнамцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.