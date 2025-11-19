В России рассмотрят возможность эксперимента по запрету продажи вейпов в регионах

Фото: depositphotos/librakv

Российские власти рассматривают возможность внесения поправок в законопроект о лицензировании оборота сигарет и вейпов, позволяющих регионам запрещать розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.

В качестве одного из вариантов предлагается введение запрета в экспериментальном режиме, уточнили в ведомстве, пояснив, что это позволит быстро оценить эффективность новых правил и при необходимости их скорректировать.

"В течение обозначенного периода будет анализироваться локальный и мультипликативный эффект от введения в том или ином регионе запретительной меры: как позитивное, так и возможное негативное влияние. Затем будет приниматься решение – требует ли норма донастройки, отмены или перехода на постоянный режим", – добавляется в сообщении.

Планируется, что поправки будут вынесены на обсуждение во втором чтении инициативы, которая уже получила поддержку Госдумы в первом чтении. В случае принятия документа он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

При этом в регионах, которые не введут запрет, будет работать общее регулирование, включающее лицензирование оборота.

В свою очередь, статс-секретарь, замминистра финансов России Алексей Сазанов подчеркнул, что соответствующие правительственные поправки были подготовлены на этой неделе.

"В рамках этих поправок в том числе предусмотрено право субъектов Российской Федерации с 1 сентября 2026 года и на пять лет устанавливать на своих территориях полный запрет розничной продажи вейпов", – уточнил парламентарий.

В начале ноября Владимир Путин поддержал идею о полном запрете на продажу вейпов на территории страны. Однако российский лидер подчеркнул, что важно не только принять решение, но и провести работу среди молодежи.

Соответствующее предложение озвучила руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. Она указала на положительный опыт других стран СНГ и мира в этом вопросе.

