В России предложили запретить продажу табака родившимся после 2017 года

Фото: depositphotos/Syda_Productions

В России могут запретить продажу табака гражданам, родившимся после 2017 года. С соответствующим предложением к председателю правительства Михаилу Мишустину обратился депутат Госдумы Султан Хамзаев, передает РИА Новости.

"Необходимо продолжить работу по сохранению здоровья будущих поколений, ограждая их от уже признанных угроз", – говорится в его обращении.

По словам депутата, предложение обусловлено абсолютно новым подходом к антитабачной политике. Запрет заключается в постепенном выводе табачных изделий из легального оборота для родившихся после определенной даты.

При этом мера не означает одномоментного полного запрета на курение для всех возрастных групп.

Кроме того, Хамзаев предлагает предусмотреть переходный период, в рамках которого можно будет "вырастить общество, свободное от табачной зависимости".

Ранее Владимир Путин поддержал идею о полном запрете на продажу вейпов на территории России. Соответствующее предложение озвучила руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. Она указала на положительный опыт других стран СНГ и мира в этом вопросе.

Российский лидер подчеркнул, что важно не только принять решение, но и провести работу среди молодежи.