Петербуржец украл из магазина 31 шоколадку, чтобы съесть их в одиночестве

Житель Санкт-Петербурга украл 31 шоколаду из сетевого супермаркета. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 7 сентября 2025 года. По версии надзорного ведомства, 35-летний местный житель пришел в магазин на Дальневосточном проспекте, нашел шоколадные плитки с орехами и карамельным муссом, а затем сложил их в рюкзак и покинул супермаркет, не оплатив товар.

Общий ущерб составил 6 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело, согласно статье 158 УК РФ ("Кража"). Мужчина позже объяснил, что похищенный шоколад съел в одиночестве.

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

