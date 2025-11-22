Новости мира: стрельба произошла в США во время церемонии зажжения праздничной елки

Стрельба произошла в американском городе Конкорд во время церемонии зажжения праздничной елки. Минимум шесть человек получили ранения. Трое из них госпитализировали в критическом состоянии. Личность стрелка устанавливают, его разыскивает полиция.



Журналисты атаковали президента США Дональда Трампа вопросами о его мирном плане для Украины во время пресс-подхода в овальном кабинете. Трамп, парируя, риторически спросил, почему украинский лидер Владимир Зеленский не оценил его инициативу. Когда репортеры уточнили, что комментарии Зеленского были крайне расплывчатыми, президент США подчеркнул, что украинскому лидеру "лучше бы все понравилось", и в итоге "ему придется согласиться" на предложенное.

Американский предприниматель Илон Маск выложил в Сеть сгенерированное нейросетью видео, в котором улицы города N заполнили роботы. Недавно Маск заявил, что освободит человечество от работы, как только запустит массовое производство железных людей.

