Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 ноября, 09:45

Происшествия

Новости мира: стрельба произошла в США во время церемонии зажжения праздничной елки

Новости мира: стрельба произошла в США во время церемонии зажжения праздничной елки

Эвакуированных с затопленного моста российских туристов во Вьетнаме заселили в гостиницу

Здание Центрального телеграфа загорелось на Тверской улице в Москве

Крупная авария стала причиной пробки в Хамовниках

Ростехнадзор назвал причины прорыва дамбы в Орске в 2024 году

"Московский патруль": мужчина пытался отправить наркотики под видом детского питания

"Московский патруль": задержан подозреваемый в убийстве семьи бизнесмена в Москве

"Московский патруль": суд арестовал экс-полицейского, сбившего женщину в Подмосковье

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 ноября

Новости регионов: дети украли снеговика в Кемерове

Стрельба произошла в американском городе Конкорд во время церемонии зажжения праздничной елки. Минимум шесть человек получили ранения. Трое из них госпитализировали в критическом состоянии. Личность стрелка устанавливают, его разыскивает полиция.

Журналисты атаковали президента США Дональда Трампа вопросами о его мирном плане для Украины во время пресс-подхода в овальном кабинете. Трамп, парируя, риторически спросил, почему украинский лидер Владимир Зеленский не оценил его инициативу. Когда репортеры уточнили, что комментарии Зеленского были крайне расплывчатыми, президент США подчеркнул, что украинскому лидеру "лучше бы все понравилось", и в итоге "ему придется согласиться" на предложенное.

Американский предприниматель Илон Маск выложил в Сеть сгенерированное нейросетью видео, в котором улицы города N заполнили роботы. Недавно Маск заявил, что освободит человечество от работы, как только запустит массовое производство железных людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияполитиказа рубежомвидеоЕгор Бедуля

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика