Путин выразил соболезнования президенту Вьетнама из-за последствий наводнения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил искренние соболезнования генеральному секретарю Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Ламу и президенту страны Лыонг Кыонгу из-за последствий наводнения в республике. Телеграмма президента РФ размещена на сайте Кремля.

Российский лидер попросил передать слова сочувствия родственникам погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от наводнения.

По последним данным, от наводнения, паводков и оползней в центре Вьетнама погибли примерно 90 человек. Экономический ущерб составил более 340 миллионов долларов.

Разрушены или повреждены свыше 946 жилых строений, а полностью или частично затопленными остаются 28 460 домов. Почти 80 тысяч гектаров сельскохозяйственных посевов были уничтожены.

