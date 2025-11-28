Два большегруза столкнулись на Северо-Восточной хорде в Москве

Два большегруза столкнулись на Северо-Восточной хорде в районе улицы Хлобыстова в Москве. По предварительной информации, авария произошла на большой скорости, оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Движение на магистрали затруднено: две полосы перекрыты, на оставшихся образовался плотный транспортный затор. Столичный Дептранс рекомендует водителям выбирать альтернативные маршруты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.