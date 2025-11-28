В СК рассказали новые подробности о деле подмосковного рехаба

В Подмосковье задержали Анну Хоботову, владелицу частного реабилитационного центра в Дедовске, где систематически издевались над подростками. По данным следствия, вместо психологической помощи сотрудники центра избивали детей, обливали их ледяной водой и применяли другие пытки. Один из воспитанников в результате находится в коме.

Центр был зарегистрирован как благотворительный фонд, что позволило обойти требования к медицинским учреждениям. Хоботовой грозит до 20 лет лишения свободы по статьям об истязании несовершеннолетних и причинении тяжкого вреда здоровью.

