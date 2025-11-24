Форма поиска по сайту

24 ноября, 18:30

Власти Шри-Ланки ввели ограничения иностранным туристам за негативные посты в соцсетях

В Москве может появиться "стадионный туризм"

В России появился тренд на автотуризм

Реестр доверенных туристических агрегаторов создадут в России

Экскурсовод рассказала, что впечатляет иностранных туристов в Москве

Туристический центр в виде огромной Матрешки открылся в Москве

Пассажирам круизного лайнера Astoria Grande пообещали вернуть деньги за экскурсии

Круизный лайнер Astoria Grande направился из Стамбула в Россию

Новости мира: Черногория введет для россиян визовые ограничения по образцу Евросоюза

Банк ВТБ запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме для россиян

Власти Шри-Ланки ввели ограничения для туристов, запрещающие публикацию негативного контента о стране в социальных сетях. Правительство будет отслеживать публикации иностранцев и требовать удаления материалов, которые, по их мнению, портят имидж государства.

Авторам таких публикаций грозит наказание, хотя конкретные меры пока не определены. Поводом для ужесточения политики стали два вирусных видео: о нападении сотрудника серф-центра на туриста и о непристойных предложениях водителя тук-тука.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

