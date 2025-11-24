24 ноября, 18:30Туризм
Власти Шри-Ланки ввели ограничения иностранным туристам за негативные посты в соцсетях
Власти Шри-Ланки ввели ограничения для туристов, запрещающие публикацию негативного контента о стране в социальных сетях. Правительство будет отслеживать публикации иностранцев и требовать удаления материалов, которые, по их мнению, портят имидж государства.
Авторам таких публикаций грозит наказание, хотя конкретные меры пока не определены. Поводом для ужесточения политики стали два вирусных видео: о нападении сотрудника серф-центра на туриста и о непристойных предложениях водителя тук-тука.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.