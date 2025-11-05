05 ноября, 14:30Происшествия
Новости мира: заказчиком ограбления Лувра мог быть иностранец
Заказчиком ограбления Лувра мог быть иностранец, заявил один из обвиняемых по делу. Оба задержанных признались, что действовали по указу неизвестных из криминальной организации. Стоимость украденных украшений оценили в 88 миллионов евро.
В вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана задержали большинство рейсов, а многие и вовсе отменили. Это произошло из-за нехватки авиадиспетчеров, вызванной шатдауном.
Оранжевый рассвет наблюдали жители Мексики. Вулкан Попокатепетль выбросил столб пепла на высоту несколько километров, из-за чего небо окрасилось в яркий цвет.
