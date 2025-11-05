Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 14:30

Происшествия

Новости мира: заказчиком ограбления Лувра мог быть иностранец

Новости мира: заказчиком ограбления Лувра мог быть иностранец

Новости мира: полеты над аэропортом Луисвилля запретили после крушения грузового самолета

Новости регионов: пассажирский паром отправился из турецкого Трабзона в Сочи 5 ноября

Жители Москвы отравились готовыми блюдами из служб доставки

Новости мира: Зохран Мамдани стал первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка

Мужчина арестован в Москве за организацию террористического сообщества

Новости регионов: автомобиль BMW протаранил полицейских и трамвай в Санкт-Петербурге

Новости мира: грузовой самолет разбился в США

Россиян обокрали в аэропорту Дубая

Серьезное ДТП произошло на юге Москвы

Заказчиком ограбления Лувра мог быть иностранец, заявил один из обвиняемых по делу. Оба задержанных признались, что действовали по указу неизвестных из криминальной организации. Стоимость украденных украшений оценили в 88 миллионов евро.

В вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана задержали большинство рейсов, а многие и вовсе отменили. Это произошло из-за нехватки авиадиспетчеров, вызванной шатдауном.

Оранжевый рассвет наблюдали жители Мексики. Вулкан Попокатепетль выбросил столб пепла на высоту несколько километров, из-за чего небо окрасилось в яркий цвет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиятранспортза рубежомвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика