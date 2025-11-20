В России запустят реестр доверенных турагрегаторов

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

В России планируют создать реестр надежных туристических агрегаторов. Запуск проекта назначен на 2026 год, сообщает ТАСС .

Авторами инициативы выступили Роскачество, Росаккредитация и Минэкономразвития.

Методика оценки онлайн-площадок для внесения в реестр разрабатывается совместно первыми двумя ведомствами и Ассоциацией туристических агрегаторов (АТАГ). На данный момент она включает 26 критериев, распределенных по трем группам: безопасность предоставляемых услуг, прозрачность и доступность информации, а также основные аспекты информационной безопасности.

Как пояснили в Роскачестве, необходимость создания перечня обусловлена стремительным ростом рынка внутреннего туризма, который становится важным сектором экономики. В частности, через агрегаторы бронируется 50% туристического жилья, что составляет объем в 440 миллиардов рублей. Еще 65% потребителей используют сайты для подбора гостиниц, а 25% – для подбора туров.

"Росаккредитация создает основу для безопасной цифровой среды в туризме, используя наработанный опыт взаимодействия с площадками онлайн-торговли. Мы разработали и наладили практику обмена данными с маркетплейсами и теперь будем применять этот опыт при создании реестра доверенных турагрегаторов", – указал глава Росаккредитации Дмитрий Вольвач.

По его словам, площадки, не вошедшие в реестр, не смогут получать доступ к проверенной информации и предоставлять ее потребителям, что ограничит их участие в системе оценки.

В конце сентября депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании туристических агрегаторов. Инициатива предполагает изменение закона "Об основах туристической деятельности".

Согласно документу, туристическим агрегатором будет считаться программа или сайт, где можно узнать о туристических продуктах и заключить договор об оказании услуг с туроператором или турагентом. Также такая платформа должна предоставлять возможность проведения оплаты.

Вместе с тем законопроект предусматривает определение владельца турагрегатора. Он, в частности, не несет ответственности за неоказание или ненадлежащее оказание туристу услуг, информация о которых размещена на площадке.