В ГД внесен проект о регулировании деятельности турагрегаторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Группа депутатов Госдумы (ГД) внесла в нижнюю палату парламента законопроект, который будет регулировать работу туристических агрегаторов, сообщает ТАСС.

Парламентарии предлагают изменить закон "Об основах туристической деятельности".

Согласно документу, туристическим агрегатором будет считаться программа или сайт, где можно узнать о туристических продуктах и заключить договор об оказании услуг с туроператором или турагентом. Также такая платформа должна предоставлять возможность проведения оплаты.

Вместе с тем законопроект предусматривает определение владельца турагрегатора. Он, в частности, не несет ответственности за неоказание или ненадлежащее оказание туристу услуг, информация о которых размещена на площадке.

При этом агрегатор будет вправе требовать у турагентов и туроператоров дополнительную информацию, подтверждающую размещенные сведения. Предоставление недостоверных данных станет основанием для расторжения договора между агрегатором и турагентом либо туроператором.

Если компания продает пакет услуг на одного человека на одни даты и сама все оплачивает, это будет расцениваться как деятельность туроператора. Так можно будет делать, если эта компания внесена в единый федеральный реестр туроператоров.

С 1 сентября туристические агрегаторы в России перестали показывать информацию об отелях, которые не прошли классификацию и не были внесены в специальный реестр. Если агрегатор находит карточку отеля, который не внес сведения о себе в соответствующий список Росаккредитации, он обязан заблокировать такое объявление.

