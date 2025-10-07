Проект о вовлечении инвестиций граждан в строительство отелей будет подготовлен в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России появится законопроект о вовлечении инвестиций граждан в строительство отелей. Об этом говорится в материалах к стратегической сессии по развитию туризма, передает ТАСС.

"Ввести 75 тысяч новых номеров через программу льготного кредитования. Законотворческая инициатива по вовлечению граждан в инвестирование в отели (выход с проектом закона в первом квартале)", – сказано в документе.

Отмечается, что с момента запуска национального проекта по туризму в России было введено 55 тысяч новых номеров, а также увеличен объем поддержки по программе льготного кредитования строительства отелей.

В настоящий период планируется привлечь инвестиции в размере 1,7 триллиона рублей.

Кроме того, в России продлили на 3 года и доработали программу строительства модульных гостиниц. В частности, срок обязательной работы отелей был продлен до 10 лет. Также в стране ввели их классификацию и отдельный лимит на создание номеров вблизи туристических маршрутов.

Вместе с тем в материалах к сессии отмечается, что в основном российские туристы жалуются на высокую стоимость проживания и транспорта внутри РФ.

Ранее сообщалось, что турпоток из стран дальнего зарубежья в Москву увеличился на 10%. Лидером по числу гостей стал Китай. Второе место заняла Индия, а третье – Турция. Также в пятерку вошли Вьетнам и Саудовская Аравия.

Увеличение числа иностранных туристов также отражается в росте количества выданных электронных виз.