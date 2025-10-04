Турэксперт Васильева назвала лучшие места для оздоровительного отдыха в России

Отдохнуть и поправить здоровье в России можно, используя природные богатства страны. При этом в каждом регионе свои особенности: к примеру, на Кавказе улучшают самочувствие с помощью минеральных вод, на Алтае для этого используют кедр и горный воздух, а в Башкортостане – кумыс. Турэксперт Екатерина Васильева выбрала 5 маршрутов для лучшего оздоровительного отдыха в России.

Кавказские Минеральные Воды

Это место, известное еще с XVIII века, объединяет сразу несколько бальнеологических курортов. Главное богатство каждого из них – минеральные источники и месторождения лечебной грязи, на чем и строятся местные оздоровительные программы.

Кисловодск славится своими нарзанами, которые раньше называли кислой водой. Пятигорск – самый крупный город-курорт в регионе – известен не только лермонтовскими местами, но и многочисленными минеральными источниками с разным химическим составом и температурой. Ессентуки многие знают по углекислым соляно-щелочным источникам, незаменимым в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. А Железноводск считают самым маленьким и живописным местом. На территории каждого курорта есть как бюджетные санатории, так и современные спа-комплексы.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Минеральных Вод – около 3,5 часа в одну сторону и от 12 000 рублей за билеты туда и обратно, далее на автобусе или электричке до нужного курорта. Цены на путевки в санатории начинаются от 3 000 рублей с проживанием, питанием и лечением по программе.

Алтай

Главное, ради чего стоит ехать на Алтай, – это чистый воздух, насыщенный аэроионами (частицами, несущими положительный или отрицательный заряд). Также в регионе – множество минерализованных озер и источников. К примеру, здесь находятся Белокурихинское, Искровское и Черновское месторождения минеральных вод, содержащих радон. А Завьяловские источники и Бехтемирское месторождение – серебро.

Во многих санаториях и спа-центрах Алтая предложат кедровую бочку, в которую добавляют местные травы и бальзамы. Кедр и сам по себе считается еще одним местным богатством, поскольку его древесина благотворно влияет на организм.

Изобилие трав делает уникальным и алтайский мед. Его используют не только для угощения, но и медовых обертываний и других процедур. Еще одна местная фишка: на Алтае разводят маралов и из их молодых рогов – пантов – делают целебные отвары. Затем с их помощью готовят пантовые ванны, богатые множеством полезных элементов.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Горно-Алтайска – 4,5–5 часов в пути в одну сторону и от 22 000 рублей за билет туда и обратно; путевка в санаторий – от 3,5 тысячи рублей с человека в сутки (только проживание) и от 5 500 рублей – с питанием и лечением по программе.

Башкортостан и Оренбург

В Республике Башкортостан и Оренбургской области лечат кумысом. Считается, что это прекрасное средство для решения проблем с пищеварением, плюс напиток имеет очень мало противопоказаний.

В местных санаториях кумыс предлагают как из кобыльего, так и из коровьего и козьего молока. Употреблять предлагают исключительно внутрь и сочетать эту диету с другими оздоровительными процедурами.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Уфы – около 2 часов в одну сторону и от 8 000 рублей за билеты туда и обратно, до Оренбурга – примерно так же; путевка в санаторий с кумысолечением – от 5 500 рублей (проживание и питание), кумыс можно купить на месте (примерно 150 рублей за литр), проконсультироваться с врачом тоже за отдельную плату.

Озеро Баскунчак

Это место в Астраханской области называют русским Мертвым морем, и курортные преимущества у него примерно те же. Сегодня это одно из самых соленых озер в мире, и здесь практикуют лечение рапой – озерной солью.

На 98% она состоит из хлористого натрия, также в составе присутствуют хлорид магния и сульфат магния. Соли обладают противовоспалительным и заживляющим действием, восполняют солевой баланс и особенно рекомендуются при кожных заболеваниях и проблемах с опорно-двигательным аппаратом. Самые популярные процедуры – ванны и грязевые обертывания.

Как добраться и сколько стоит: самолетом до Астрахани, 2,5–3 часа в пути в одну сторону и от 10 000 рублей за билеты туда и обратно. Также можно долететь и до Волгограда – около 2 часов в пути в одну сторону и от 8 000 рублей за билеты туда и обратно. Ближайшая к озеру железнодорожная станция (примерно в 10 километрах от озера, ходят автобусы) – Верхний Баскунчак: от Волгограда около 3,5 часа на поезде и от 652 рублей за билет в одну сторону, от Астрахани примерно так же. Стоимость путевки с проживанием, трехразовым питанием и лечением по показаниям врача – от 6 тысяч рублей в сутки, только проживание – от 3 200 рублей.

Сестрорецк

Целебную грязь добывают и используют в городе под Санкт-Петербургом с 1902 года. Она содержит в себе практически всю таблицу Менделеева, включая такие микроэлементы, как марганец, цинк, медь и кобальт.

В отличие от многих других иловых грязей, сестрорецкие обладают способностью к самоокислению, что существенно повышает их антимикробную активность. Местные санатории в большинстве своем предлагают грязевые обертывания, улучшающие состояние кожи, стимулируя процессы очищения и регенерации.

Как добраться и сколько стоит: билеты в Санкт-Петербург на самолет – от 4 800 рублей туда и обратно, на поезд – от 1 200 рублей в одну сторону. Оттуда до Сестрорецка на автобусе или электричке – от 40 минут до 1 часа в пути и от 85 рублей за билет в одну сторону. Стоимость путевки – от 6 000 рублей в сутки с проживанием и питанием и от 7 450 с лечением.

