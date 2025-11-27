Решение о возврате квартиры Ларисе Долиной намерены обжаловать в Верховном суде

Адвокат покупательницы квартиры Ларисы Долиной Светлана Свириденко заявила, что они намерены обжаловать решение о возврате квартиры певице в Верховном суде.



По ее словам, экспертиза, которая включена в дело, была проведена в рамках уголовного дела, а это не является допустимым доказательством. Адвокат считает, что если сделку признали недействительной, то должны вернуть то, что было получено.

