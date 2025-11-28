Форма поиска по сайту

28 ноября, 13:42

Происшествия

Суд снял арест с квартиры певицы Ларисы Долиной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Балашихинский городской суд снял арест с квартиры певицы Ларисы Долиной, которая числилась вещественным доказательством, передает Агентство "Москва".

"Квартиру в Ксеньинском переулке, принадлежащую Долиной, возвратить по принадлежности", – зачитал решение судья.

Также отмечается, что за Долиной признано право на компенсацию имущественного вреда в размере 175 миллионов рублей в порядке гражданского судопроизводства. Покупательнице квартиры Полине Лурье вернут мобильный телефон, который был признан вещественным доказательством на этапе следствия.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Аферисты сообщили о якобы угрозе недвижимости и убедили ее продать квартиру, после чего перевести вырученные средства и другие деньги на некий "безопасный счет".

Певица смогла оспорить сделку в судебном порядке. В итоге право собственности на квартиру было оставлено за Долиной.

Расследование уголовного дела завершили в июле 2025-го, после чего Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева, Андрея Основу и Анжелу Цырульникову привлекли к ответственности. Установленный ущерб превысил 317,6 миллиона рублей.

При этом в ноябре текущего года было возбуждено еще одно уголовное дело – по факту угрозы убийством Долиной. Ее адвокат Ксения Апарина заявляла, что неизвестные угрожали артистке из-за аферы.

28 ноября суд приговорил Основа к 4 годам тюремного заключения, а Каменецкого, Леонтьева и Цырульникову – к 7. Последняя также должна будет выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальные фигуранты – по 900 тысяч рублей.

судыпроисшествияшоу-бизнес

