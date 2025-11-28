"Деньги 24": банки РФ повысили проценты по вкладам

Впервые с начала года в банках начали расти средние ставки по депозитам. Это происходит на фоне снижения ключевой ставки ЦБ, при этом общий объем средств на вкладах и счетах россиян достиг 57,5 триллиона рублей.

За последние 3 три года сумма сбережений выросла втрое, однако в последние месяцы рост остановился. Часть средств клиенты начали переводить на рынок недвижимости, особенно на вторичное жилье. Банки, замедлившие снижение ставок, теперь вновь их повышают, вероятно, ожидая сохранения текущей монетарной политики ЦБ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.