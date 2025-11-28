Форма поиска по сайту

28 ноября, 17:15

Экономика

"Деньги 24": банки РФ повысили проценты по вкладам

"Деньги 24": около 200 млрд рублей хотят собрать с помощью технологического сбора в России

"Деньги 24": средние ставки по депозитам в банках России начали расти

"Деньги 24": курс доллара опустился ниже 78 рублей

"Новости дня": территория ОЭЗ "Технополис "Москва" увеличится до 600 гектаров

Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с 22 июля

Ставки по депозитам начали расти в России впервые с начала 2025 года

"Московский патруль": в РФ могут закрепить единый вес товаров в новых правилах торговли

"Деньги 24": годовая инфляция в России опустилась ниже 7%

"Деньги 24": 8% россиян могут накопить первоначальный взнос на ипотеку за 2 года

Впервые с начала года в банках начали расти средние ставки по депозитам. Это происходит на фоне снижения ключевой ставки ЦБ, при этом общий объем средств на вкладах и счетах россиян достиг 57,5 триллиона рублей.

За последние 3 три года сумма сбережений выросла втрое, однако в последние месяцы рост остановился. Часть средств клиенты начали переводить на рынок недвижимости, особенно на вторичное жилье. Банки, замедлившие снижение ставок, теперь вновь их повышают, вероятно, ожидая сохранения текущей монетарной политики ЦБ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономика

