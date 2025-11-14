Стоимость биткоина упала ниже 95 тысяч долларов впервые с 6 мая

Фото: depositphotos/spaxiax

Цена биткоина в ходе торгов опустилась ниже 95 тысяч долларов впервые с 6 мая. Это следует из данных площадки Binance.

По состоянию на 14:41 по московскому времени биткоин упал в цене до 94,863 тысячи долларов, на 7,97%. К 15:45 он оказался на отметке 94,9 тысячи долларов, потеряв 8,01% от стоимости.

13 ноября стало известно, что цена фьючерса на серебро превысила 54 доллара за тройскую унцию впервые в истории. По состоянию на 06:55 по московскому времени стоимость драгметалла увеличилась на 6,01%, до 54,0350 доллара. К 07:20 она ускорила рост на 6,34% и составила 54,2 доллара.

Ранее стоимость золота поднялась выше 4 150 долларов за тройскую унцию впервые с 24 октября. Кроме того, цена на драгметалл увеличивалась на 3,63%, до 4 153,4 доллара.

