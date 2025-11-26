Форма поиска по сайту

26 ноября, 13:37

Политика

Совфед одобрил закон о повышении НДС до 22%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сенаторы в ходе заседания Совфеда одобрили закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%.

При этом сохраняется льготная ставка в 10% для продуктов питания, лекарств, медицинской продукции, детских товаров, изданий периодической печати и книг. В этот список не входят молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира.

Для применяющих патентную систему налогообложения (ПСН) предусматривается поэтапное снижение предельного уровня доходов, при достижении которого налогоплательщик, использующий упрощенную систему налогообложения (УСН), становится плательщиком НДС. В 2026 году предельный размер доход будет 20 миллионов рублей, в 2027-м – 15 миллионов, в 2028-м – 10 миллионов.

Гражданам, которые впервые перешли на УСН, предоставляется право в течение первого года уплаты НДС перейти на общую систему налогообложения до истечения 3 лет. Кроме того, вводится моратория на привлечение к ответственности налогоплательщиков, применяющих УСН и впервые ставших в 2026 году налогоплательщиками НДС, которые в этот период в первый раз нарушили исполнение обязанностей налогоплательщика НДС.

На уровень инфляции также увеличиваются ставки акцизов на 2026–2027 годы в отношении этилового спирта, винодельческой, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной и никотиносодержащей продукции, сахаросодержащих напитков.

Для иностранных агентов ставка налога на доходы физлиц (НДФЛ) устанавливается в размере 30%. Отменяются льготы по налогу от продажи недвижимости вне зависимости от срока владения, при наследовании имущества и подарков, в том числе от близких родственников. При продаже недвижимости от уплаты НДФЛ освобождаются семьи с детьми недееспособными детьми, а также семьи, в которых ребенок родился после продажи жилья до 30 апреля следующего года.

Закон также устанавливает, что поступления от налога на игорный бизнес будут зачисляться в федбюджет по нормативу 100%. Предпринимательская деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах будет облагаться налогом в 7% от чистой прибыли.

От уплаты пошлины за выдачу водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, освобождаются некоторые инвалиды боевых действий, в том числе участвовавшие в СВО. От транспортного налога освобождаются герои Советского Союза и герои России, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней, ветераны боевых действий, а также бойцы спецоперации и члены их семей.

Исключения – легковушки, сумма налога в отношении который которых исчисляется с учетом повышающего коэффициента, а также водные (кроме моторных лодок) и воздушные транспортные средства.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, который освобождает от НДС выплату процентов по вкладам в драгоценных металлах. Проект направлен на рост привлекательность банковских продуктов в драгметаллах. Помимо этого, он выравнивает условия налогообложения НДС для таких депозитов.

Российские компании начали подготовку к переходу на повышенный НДС

политикаэкономика

