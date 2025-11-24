Экономисты спрогнозировали падение рубля

Текущая неделя может стать последним в этом году периодом сильного рубля, а затем курс национальной валюты ослабнет. Об этом заявляют некоторые эксперты финансового рынка.

Укрепление рубля объясняют тем, что в налоговый период компании продают на рынке дополнительные объемы валюты. Но такое укрепление носит временный характер, и после завершения налогового периода давление на курс доллара ослабнет, он будет расти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

