Курс евро на межбанковском рынке РФ опустился ниже 90 рублей впервые с 10 июля

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс евро упал ниже 90 рублей на российском межбанковском рынке впервые с 10 июля текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Согласно информации на 14:00 по московскому времени, валюта подешевела на 1,26% и стоила 89,89 рубля. Снижение евро также фиксировалось и на бирже Forex. Там показатели упали на 1,38%, достигнув 89,809 рубля.

Немногим ранее аналитики сообщали о падении курса доллара. В пятницу, 21 ноября, американская валюта потеряла в цене 1,25 рубля, установившись на значении в 78,49 рубля.

При этом зимой стоимость американского доллара будет варьироваться в пределах 80–88 рублей, предположил инвестиционный стратег Александр Бахтин. По его расчетам, курс рубля может увеличиться на 10% от текущих уровней, однако такой сценарий возможен, если Банк России по каким-либо причинам вернется к повышению ключевой ставки.

Другая причина укрепления валюты, по мнению эксперта, – резкое изменение торгового баланса в случае неожиданного роста экспортной выручки или сокращения потока импорта в Россию.