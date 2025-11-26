Форма поиска по сайту

26 ноября, 15:30

Экономика

"Деньги 24": компьютеры и ноутбуки подорожают на 10% в начале 2026 года

В начале 2026 года компьютеры, ноутбуки и другая электроника подорожают минимум на 10%. Рост цен связан с увеличением стоимости микрочипов на мировом рынке, которые за полгода подорожали в 1,5–2 раза, а также с введением технологического сбора с 1 сентября 2026 года.

Размер сбора составит до 5 тысяч рублей за гаджет, а собранные средства направят на развитие отечественной электронной промышленности. Производители, достигшие высокого уровня локализации, смогут получать субсидии и будут освобождены от уплаты сбора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикатехнологиивидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваЕвгений Беляков

