Ставки по вкладам выросли в некоторых российских банках. Их увеличили, несмотря на снижение ключевой ставки в октябре.

В частности, "Совкомбанк" и "Ozon Банк" подняли ставки по накопительным счетам с 16,5 до 17% годовых. В это же время МТС-Банк повысил доходность вкладов с 17 до 18%. Кроме того, ставка выросла в Т-Банке и МКБ.

Эксперты считают, что условия улучшают перед новогодними праздниками. Такую тенденцию в декабре поддерживают все больше организаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

