"Деньги 24": основательница Wildberries ответила банкам после их идеи запретить скидки

Основательница Wildberries Татьяна Ким резко раскритиковала инициативу крупных банков запретить маркетплейсам предоставлять скидки и бонусы покупателям. Она заявила, что такая позиция является агрессивной и направлена на устранение конкурентов.

По ее словам, ограничения приведут не к справедливой конкуренции, а к росту цен и ускорению инфляции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.