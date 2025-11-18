Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 07:30

Политика

В Госдуме предложили ввести обязательную ежегодную индексацию зарплат

В Госдуме предложили ввести обязательную ежегодную индексацию зарплат

Новости мира: Орбан сравнил помощь Украине с отправкой водки алкоголику

В России выходные дни предложили исключить из числа отпускных

Дональд Трамп сделал ряд важных громких заявлений

Судебные приставы Псковской области передали 21 слиток золота в доход государства

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили запретить короткие видео в интернете

В Госдуме предложили не включать выходные дни в срок оплачиваемого отпуска

Россия представит более 850 образцов военной техники на авиасалоне в Дубае

Новости мира: Трамп допустил переговоры с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро

Подразделения группировки "Восток" вытеснили ВСУ из Ровнополья в Запорожской области

В Госдуме предложили ввести обязательную ежегодную индексацию зарплат. По словам авторов инициативы, размер индексации должен быть не ниже уровня инфляции за предыдущий год.

По ТК РФ обязанность индексировать зарплаты во всех секторах экономики есть и сейчас, но срок и периодичность повышения окладов не определены. Бюджетникам зарплаты индексируют регулярно. Только в 2025 году их подняли на 7,6%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоПолина БрабецЕгор БедуляАлексей Марачев

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика