В Госдуме предложили ввести обязательную ежегодную индексацию зарплат. По словам авторов инициативы, размер индексации должен быть не ниже уровня инфляции за предыдущий год.

По ТК РФ обязанность индексировать зарплаты во всех секторах экономики есть и сейчас, но срок и периодичность повышения окладов не определены. Бюджетникам зарплаты индексируют регулярно. Только в 2025 году их подняли на 7,6%.

