"Деньги 24": активы россиян в иностранной валюте достигли рекордной отметки

Активы россиян в иностранной валюте достигли рекордной отметки в 269 миллиардов долларов, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. По его словам, резко вырос объем инвестиций в валютные облигации российских компаний и увеличилась доля наличной валюты на руках населения.

Эксперт отметил, что стал сокращаться объем денег россиян на зарубежных счетах. Он добавил, что крупные российские компании-экспортеры сейчас выпускают облигации, которые можно купить на брокерском счете и получить доходность около 6–7%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.