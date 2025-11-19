Россия снизила объем вложений в госбумаги США до 31 млн долларов

Фото: depositphotos/pressmaster

Российская сторона сократила вложения в государственные облигации США до 31 миллиона долларов в сентябре 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минфина США.

В сентябре на долгосрочные гособлигации в российских вложениях приходилось 22 миллиона долларов, на краткосрочные – 9 миллионов. При этом в августе вложения РФ в госбумаги США оценивались в 39 миллионов долларов, а в июле – в 38 миллионов.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал, что ведомство видит интерес со стороны американских компаний в инвестировании в РФ. Министр также указал и на заинтересованность России по взаимодействию с американским бизнесом.

Кроме того, американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в Соединенных Штатах практически исчерпали возможности по введению новых ограничений против России.